Алла Минурова, кандидат медицинских наук, сообщила о том, что у мужчин коронавирусная инфекция протекает в более тяжелой форме, чем у женщин.

Согласно словам врача, существует несколько причин этому. Дело в том, что COVID-19 приводит к появлению легочной гипоксии, связанной со снижением уровня кислорода в крови и приводящей к повышению нагрузки на внутренние органы. Как известно, женщины благодаря своей физиологии способны легче переносить подобное состояние, чем мужчины.

Ко второму фактору медик отнесла менее здоровый образ жизни у мужчин. Она добавила, что многие представители мужского пола реже следят за своим здоровьем и не заботятся о лечении хронических болезней, что намного усложняет течение коронавируса.