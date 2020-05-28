Владимир Зайцев, врач из РФ, рассказал, кому противопоказано ношение масок. Речь идет о людях, которые страдают от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Специалист в области медицины отметил, что больным с подобным заболеванием опасно использовать маски, так как они могут вызвать сложности с дыханием. Наибольший вред способны нанести многоразовые изделия с высокой плотностью, так как дышать в них труднее всего. Поэтому людям с ХОБЛ следует не нарушать режим самоизоляции.

В СМИ напоминают, что из-за распространения коронавирусной инфекции во многих российских регионах был введен масочный режим, который обязывает людей носить индивидуальные средства защиты в общественных местах.