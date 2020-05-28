читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Владимир Зайцев, врач из РФ, рассказал, кому противопоказано ношение масок. Речь идет о людях, которые страдают от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Специалист в области медицины отметил, что больным с подобным заболеванием опасно использовать маски, так как они могут вызвать сложности с дыханием. Наибольший вред способны нанести многоразовые изделия с высокой плотностью, так как дышать в них труднее всего. Поэтому людям с ХОБЛ следует не нарушать режим самоизоляции.

В СМИ напоминают, что из-за распространения коронавирусной инфекции во многих российских регионах был введен масочный режим, который обязывает людей носить индивидуальные средства защиты в общественных местах.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Звезды встали на защиту лишившейся дочери матери-веганки из Кисловодска

Российские знаменитости решили встать на защиту жительницы Кисловодска Светланы Кондрашкиной, у которой… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Американец скончался от травм после интима с 81-летним родственником

На телеканале KCTV рассказали о том, что в США 65-летний мужчина скончался… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Дефицит бюджета Санкт-Петербурга вырастет до 111 млрд рублей

Александром Бегловым, губернатором Санкт-Петербурга, были внесены поправки в документ о корректировке городского… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 28 мая – облачно с прояснениями, до 15 °C | город Мытищи, 28 мая – небольшая облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский, 28 мая – пасмурно, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 28 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Королев, 28 мая – ясно, до 25 °C | Подольск, 28 мая – ясно, до 19 °C | Армавир, 28 мая – ясно, до 26 °C |