На территории Волгоградской области от коронавирусной инфекции скончались еще два человека, включая семидесятилетнего терапевта Клавдию Максименко.

Согласно словам Николая Алимова, зампреда областного здравоохранения, от COVID-19 умерла сотрудница одной из больниц Волгограда. Хоть она уже достигла пенсионного возраста, однако продолжала лечить людей, выезжая к ним на дом. Скорее всего, именно так она и подхватила коронавирус.

Медики сделали все возможное, однако не смогли спасти свою коллегу, так как она страдала от множества хронических заболеваний. Алимов добавил, что врач скончалась еще в начале текущего месяца, однако информация была подтверждена лишь вчера, 29 мая, после прихода финального результата теста.