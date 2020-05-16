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Исследователи из США заявили, что наиболее крупным щитовым вулканом в мире является Пухахону, который располагается в северо-западной части Гавайских островов.

Этот вулкан находится почти в 1 000 километрах от Гонолулу. Большая его часть расположена под водой – на поверхности можно увидеть лишь две скалы, которые окружены рифом. Они были обнаружены Джозефом Алленом, китобоем из Европы, в 20-х годах XIX века. Речь идет о щитовом вулкане, так как он сформирован из крайне жидкой лавы, растекающейся на огромной поверхности и при застывании образующей щит.

Раньше считалось, что наиболее большим щитовым вулканом является Мауна-Лоа, находящийся на Гавайях, однако после внимательного изучения тихоокеанского дна, проведения хим. анализа горных пород и создания реалистичной компьютерной модели ученые выяснили, что Пухахону в 2 раза больше.

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