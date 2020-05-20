Более двух недель сотрудники правоохранительных органов и волонтеры не могут отыскать жительницу Одинцово, которая взяла в кредит 2 000 000 рублей и ушла из дома.

Пропавшая работала воспитательницей в детском садике, расположенном в поселке Горки-10. По словам Екатерины Голубевой, заведующей учреждением, сотрудники были переведены на удаленную работу, поэтому пропажу воспитательницы обнаружили далеко не сразу. После обращения в полицию она узнала, что женщина находится в розыске.

Супруг исчезнувшей воспитательницы сообщил, что перед «побегом» его жена взяла в кредит большую сумму денег, оставив под залог общую квартиру. О кредите мужчина смог узнать, когда ему начали звонить коллекторы. Муж считает, что его супруга убежала, чтобы не выплачивать кредит.