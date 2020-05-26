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В социальной сети TikTok видеоролик, на котором демонстрируется неловкий момент, произошедший с фигуристкой Алиной Загитовой, набрал свыше 22 000 000 просмотров.

На размещенной записи можно увидеть небольшую сцену из показательного выступления спортсменки, состоявшегося в позапрошлом сезоне. Загитове необходимо было плавно и грациозно снять с себя кожаную куртку, однако в итоге девушке не удалось сделать этого с первого раза.

Олимпийская чемпионка начала демонстрацию программы, продолжая при этом попытки расстегнуть замок. В результате ей все же удалось снять куртку и завершить выступление без проблем. По неизвестной причине, данное видео оказалось весьма популярным среди пользователей. Они также поставили ему свыше 440 000 отметок «нравится».

Футбол:
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