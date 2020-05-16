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В Республике Татарстан в период пандемии коронавируса число разводов практически сошло на нет.

Как отмечается, это связано с ограничительными мерами. По словам Гульшат Нигматуллиной, начальника Управления ЗАГС Кабинета министров РТ, они начали работать с 12 мая, и за это время не было подано ни одного заявления о разводе. Это связано с введёнными мерами ограничения.

Как она считает, жители республики во время режима самоизоляции переосмыслили свою жизнь и поняли, как важно находиться вместе и сообща выходить из возникших трудных ситуаций. В целом, по её словам, разводы происходят в среднем раз в пять лет из-за кризисов в семейной жизни. Сотрудники ЗАГСа стараются отговорить эти пары от такого шага.

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