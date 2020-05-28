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На официальном сайте медицинского издания BMJ Case Reports было опубликовано описание необычного случая, зарегистрированного в США.

Как отмечается в публикации, отклонения в развитии у ребенка были диагностированы на третьем триместре беременности матери. УЗИ выявило аномальное пятно на лице, которое врачи сочли врожденной кистой или тератомой.

Правда открылась работникам больницы непосредственно во время родов, когда врачи получили возможность осмотреть малышку. В результате на месте темной аномалии, обнаруженной ранее, медики нашли второй рот. Его ширина не превышает 1,5 см, но при этом «внутри» находились непрорезавшиеся зубы и язык, в точно повторявший движения основного языка.

В США родилась девочка с двумя ртами

После тщательного исследования врачи пришли к выводу, что причиной появления второго рта могла стать дипрозия – крайне редкая аномалия, представляющая собой дублирование черепно-лицевых структур. Встречается подобное отклонение крайне редко – с 1900 года было зарегистрировано лишь 35 случаев, включая описанный.

Стоит отметить, что в возрасте 6 месяцев девочка перенесла операцию, в результате которой второй рот был удалён. На его месте ещё красуются небольшие шрамы, но медики утверждают, что в ближайшие годы они станут практически незаметны.

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