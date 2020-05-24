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“АвтоВАЗ” до 2028 года должен выпустить два новых кроссовера, и специалисты портала “Колёса.ру” разработали собственный дизайн будущей модели. В своих эскизах дизайнеры ориентировались на прошлые концепты и текущий фирменный Х-стиль.

Как отмечается, будущие автомобили будут представлять собой компактные кроссоверы, ввиду чего их габариты будут превосходить все имеющиеся модели LADA. Дизайнеры визуально объединили радиаторную решетку с фарами, как и на других моделях LADA, и создали на крыльях подштамповки, заходящие на двери. Фонари в задней части напоминают концепт XCODE с элементами XRAY.

Как в действительности будут выглядеть новые модели, на данный момент совершенно неизвестно. Также отсутствует какая-либо информация о технических возможностях. Отмечается, что в настоящий момент LADA имеет единственный кроссовер XRAY Cross стоимостью от 784 900 рублей.

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