В Саратове 43-летний местный житель перепутал двери и сексуально надругался над владелицей квартиры.

В управлении СК РФ по Саратовской области сообщают о том, что в минувшую среду, 28 апреля, мужчина направился к своему другу для распития алкогольных напитков. Однако он перепутал двери и зашел в другую квартиру. Хозяйка не стала запирать дверь, так как ждала скорый приход супруга.

Ранее судимый мужчина взял в руки нож и начал угрожать женщине убийством, если она не выполнит его требований. Вскоре в дом возвратился муж пострадавшей вместе со своим приятелем. Они задержали преступника и вызвали правоохранителей. Обвиняемого арестовали. В отношении него в скором времени могут возбудить уголовное дело.