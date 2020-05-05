Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Саратове 43-летний местный житель перепутал двери и сексуально надругался над владелицей квартиры.

В управлении СК РФ по Саратовской области сообщают о том, что в минувшую среду, 28 апреля, мужчина направился к своему другу для распития алкогольных напитков. Однако он перепутал двери и зашел в другую квартиру. Хозяйка не стала запирать дверь, так как ждала скорый приход супруга.

Ранее судимый мужчина взял в руки нож и начал угрожать женщине убийством, если она не выполнит его требований. Вскоре в дом возвратился муж пострадавшей вместе со своим приятелем. Они задержали преступника и вызвали правоохранителей. Обвиняемого арестовали. В отношении него в скором времени могут возбудить уголовное дело.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Тульской области пик коронавируса придется на конец мая

Специалисты в области медицины сообщают, что на территории Тульской области пик распространения… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Ленобласти обнаружили мину времен Великой отечественной войны

В Ломоносовском районе Ленинградской области была обнаружена неразорвавшаяся мина времен Великой отечественной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Ленобласти коронавирус выявлен у 62 человек из 18 населенных пунктов

Вчера, 3 мая, представители оперштаба по противодействию коронавирусу в Ленобласти сообщили, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 5 мая – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи, 5 мая – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский, 5 мая – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 5 мая – небольшая облачность, до 6 °C | Королев, 5 мая – облачно с прояснениями, до 22 °C | Подольск, 5 мая – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир, 5 мая – небольшой дождь, до 20 °C |