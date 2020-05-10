В Ростове экс-депутата Законодательного собрания региона, 60-летнюю Наталью Кравченко, нашли мёртвой.

Как сообщается, её тело в её собственном доме в элитном посёлке обнаружил сын, который жил отдельно и приехал наведать мать. В настоящее время причина смерти неизвестна.

Незадолго до смерти Кравченко начала выкладывать видеоролики, в которых говорила о коррупции среди властей региона, и высказывала своё мнение о коллегах. Кроме того, она сообщила, что возила драгоценности для элиты Ростова.

Отмечается, в 2017 году Кравченко была осуждена на три года колонии общего режима за незаконный провоз алмазов. В марте 2016 года она купила в Дубае 17 огранённый алмазов. Их общий вес составлял более 18 карат, а стоимость – более 134 тысяч долларов. Алмазы были обнаружены во время досмотра в аэропорту Ростова.