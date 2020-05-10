Андреем Белоусовым, и.о. главы кабинета министров, было подписано распоряжение, согласно которому власти регионов смогут оплачивать лучевую диагностику коронавируса из резервного фонда.

В опубликованном документе говорится о том, что в регионах как действующие, так и перепрофилированные больницы и клиники будут наделяться средствами, необходимыми для лучевой диагностики COVID-19. Это позволит создать новые условия для оказания оперативной помощи зараженным.

Регионы получили из резервного фонда более 65 миллиардов 800 миллионов рублей. Выделенную сумму поделили на 2 транша: первый поступил еще в марте, а следующий – в прошлом месяце. Эти деньги направлены на закупку аппаратов ИВЛ и создание дополнительных палат для лечения инфицированных.