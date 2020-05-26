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Сотрудники Мособлархитектуры сообщили о том, что в ближайшем будущем в городе Пушкино появится многофункциональное жилое сооружение, выполненное в стиле модерн.

Работники ведомства, которые уже одобрили соответствующий архитектурно-градостроительный облик, рассказали о том, что на 1-м этаже здания появится торговая площадка по реализации непродовольственных товаров, складское помещение, комнаты для персонала и область для выгрузки груза.

На 2-м этаже будет создан центр по починке одежды и кожаная галантерея. Общая площадь постройки составит 700 «квадратов». Для наружной отделки планируется использовать классические материалы, включая кирпичи, стекло и штукатурку.

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