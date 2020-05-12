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Представители управления ГИБДД по Ленинградской области сообщили о том, что в Приозерском районе произошла дорожная авария, унесшая жизнь семнадцатилетнего водителя минивэна.

Согласно их словам, ДТП случилось сегодня, 12 мая, примерно в полпятого утра на 32-м километре дороги, ведущей из Песков в Подгорье. Подростку не удалось справиться с управлением автомобиля, из-за чего тот вылетел в кювет, а затем врезался в деревья. Юноша получил несовместимые с жизнью травмы, поэтому умер еще до приезда медиков.

Отмечается, что в Mercedes-Benz Vito помимо подростка находились еще три человека: 33-летний мужчина и две девочки в возрасте 16 и 15 лет. Все они были отправлены в медицинское учреждение с травмами различной тяжести.

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