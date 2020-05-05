Ольга Белодедова, сотрудница аптеки, расположенной в подмосковном городе Химки, рассказала об основных преимуществах многоразовых медицинских масок.

Согласно словам специалиста, у них в продаже имеются черные и белые маски, которые разрешается применять до пятнадцати раз. Как и обычную маску, многоразовую можно носить не более трех часов. После этого ее необходимо отправить на стирку – затем она снова станет пригодной для использования.

Заведующая аптекой добавила, что двухслойные маски помогают защитить органы дыхания от пыльцы различных растений, дыма, пыли и вредного воздуха. Они также не позволяют распространяться микробам.