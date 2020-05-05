читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ольга Белодедова, сотрудница аптеки, расположенной в подмосковном городе Химки, рассказала об основных преимуществах многоразовых медицинских масок.

Согласно словам специалиста, у них в продаже имеются черные и белые маски, которые разрешается применять до пятнадцати раз. Как и обычную маску, многоразовую можно носить не более трех часов. После этого ее необходимо отправить на стирку – затем она снова станет пригодной для использования.

Заведующая аптекой добавила, что двухслойные маски помогают защитить органы дыхания от пыльцы различных растений, дыма, пыли и вредного воздуха. Они также не позволяют распространяться микробам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Жителям Подмосковья объяснили правила ношения масок

Ольга Микаилова, глава управления Роспотребнадзора по Подмосковью, объяснила правила применения медицинских масок… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Врач назвала признаки «карантинной депрессии»

Айна Громова, российский психотерапевт, решила рассказать об основных признаках так называемой «карантинной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 5 мая – облачно с прояснениями, до 13 °C | город Мытищи, 5 мая – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский, 5 мая – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 5 мая – небольшая облачность, до 6 °C | Королев, 5 мая – облачно с прояснениями, до 22 °C | Подольск, 5 мая – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир, 5 мая – небольшой дождь, до 20 °C |