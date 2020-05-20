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Представители правительства Ленинградской области сообщили о появлении в регионе специального мобильного приложения о коронавирусной инфекции под названием «Здоровье.ру».

Скачав данную программу, пользователи смогут выполнить небольшой тест, который покажет их уровень стресса и вероятность заражения COVID-19. Затем откроется доступ к учебному курсу, в котором будут даны советы о том, как защитить себя и своих близких от распространения болезни. Эти рекомендации базируются на информации, предоставленной ВОЗ.

Приложение также подскажет, кому следует обязательно сдать тест на коронавирус, как можно уменьшить тревожность при помощи упражнений, и где представлена достоверная информация о коронавирусе.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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