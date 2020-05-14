Работники управления СКР по Курганской области проведут проверку по факту смерти человека в отделе полиции №1 региональной столицы.

Представители УМВД РФ по Кургану сообщают о том, что во вторник, 12 мая, в полицейское отделение был доставлен местный житель для составления на него административного протокола. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день примерно в одиннадцать часов утра его состояние значительно ухудшилось.

Полицейские вызвали машину скорой помощи, однако задержанный умер до ее приезда. Во время осуществления внешнего осмотра медики не обнаружили на теле умершего признаков насильственной смерти. Следователи в настоящее время пытаются установить все обстоятельства случившегося.