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Сотрудники управления СКР по Ленобласти сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели четырнадцатилетней девочки, тело которой было обнаружено в одном из гаражей Кировска.

Согласно версии следствия, данный инцидент произошел в минувшее воскресенье, 17 мая, в вечерние часы. Школьница вместе со своими друзьями распивала алкогольные напитки в гараже. Переночевав в данном помещении, она продолжила выпивать алкоголь на следующий день, а затем снова легла спать. Постройка при этом прогревалась железной печкой, не имевшей дымохода.

Вскоре друзья попытались разбудить девочку, но им не удалось этого сделать. Тогда они решили рассказать об этом родителям. Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть подростка. Отмечается, что хоть ребенок и проживал в неполной семье, но она считалась благополучной. Следователи в настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося.

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