Учёные предположили, что психоактивные вещества, такие, как каннабис, использовались в Иудейском царстве в религиозных ритуалах.

Алтари из известняка, в которых были обнаружены частицы конопли и лотоса, были найдены в 1963 году поблизости от города Беэр-Шева в Южном округе Израиля. Согласно исследованию, храмы активно использовались с 760 по 715 года до нашей эры – в это время произошёл распад Израильского царства и появилось царство Иудея.

Отмечается, что это является первым доказательством того, что на Древнем Ближнем Востоке каннабис использовался в религиозных целях. По словам учёных, употребление галлюциногенных веществ в различных религиях является давно известным фактом, однако ранее не предполагалось, что иудеи также использовали подобные вещества.

Также отмечается, что некоторые племена использовали каннабис в медицинских целях – так, обнаружение следов конопли на останках девочки-подростка позволило предположить, что ей таким образом пытались уменьшить боль при родах.