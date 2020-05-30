Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В игре Darkest Dungeon начались бесплатные выходные, которые продлятся до 20 часов по московскому времени 2 июня 2020 года.

Darkest Dungeon – пошаговая ролевая игра, в которой игроку предстоит управлять командой наёмников, сражающихся с монстрами. Для того, чтобы победить, игроку требуется защищать свою команду как от физических, так и от психических атак. Игра получила популярность в том числе за свою сложность и реиграбельность. За четыре года с момента релиза было выпущено уже три дополнения, расширяющие контент игры.

Для того, чтобы поиграть, необходимо зайти в Steam на страницу игры и установить её. Как сообщается, проводимая акция была приурочена к изданию очередного дополнения – The Butcher’s Circus. Новое дополнение вводит в игру режим PvP.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Продажи игр серии “Ведьмак” превысили 50 миллионов копий

Компания CD Projekt RED сообщила о новом достижении, которое удалось взять серии… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 29.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 30 мая – ясно, до 17 °C | город Мытищи, 30 мая – пасмурно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский, 30 мая – пасмурно, до 10 °C | Южно-Сахалинск, 30 мая – ясно, до 24 °C | Королев, 30 мая – переменная облачность, до 20 °C | Подольск, 30 мая – пасмурно, до 19 °C | Армавир, 30 мая – небольшая облачность, до 20 °C |