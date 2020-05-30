В игре Darkest Dungeon начались бесплатные выходные, которые продлятся до 20 часов по московскому времени 2 июня 2020 года.

Darkest Dungeon – пошаговая ролевая игра, в которой игроку предстоит управлять командой наёмников, сражающихся с монстрами. Для того, чтобы победить, игроку требуется защищать свою команду как от физических, так и от психических атак. Игра получила популярность в том числе за свою сложность и реиграбельность. За четыре года с момента релиза было выпущено уже три дополнения, расширяющие контент игры.

Для того, чтобы поиграть, необходимо зайти в Steam на страницу игры и установить её. Как сообщается, проводимая акция была приурочена к изданию очередного дополнения – The Butcher’s Circus. Новое дополнение вводит в игру режим PvP.