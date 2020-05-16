В Брянской области погоня полицейских за мужчиной без маски попала на видео

В Брянской области сотрудники полиции устроили погоню за мужчиной, который находился на улице без маски.

Как сообщается, инцидент произошёл в Дятьково на днях. Происходящее было записано на видео, которое 16 мая было опубликовано в соцсети “ВКонтакте” в сообществе “Подслушано Брянск”.

Трое полицейских заметили нарушителя, который находился на улице без маски, несмотря на масочный режим, и решили переговорить с ним. Спустя несколько секунд мужчина вырывается и бросается наутёк. Полицейские начинают за ним погоню, однако вскоре один из них “сходит с дистанции”.

Чем дело закончилось, на видеозаписи не понять. Один из полицейских останавливается, остальные продолжают погоню, и после этого они пропадают из кадра.