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В Брянской области сотрудники полиции устроили погоню за мужчиной, который находился на улице без маски.

Как сообщается, инцидент произошёл в Дятьково на днях. Происходящее было записано на видео, которое 16 мая было опубликовано в соцсети “ВКонтакте” в сообществе “Подслушано Брянск”.

Трое полицейских заметили нарушителя, который находился на улице без маски, несмотря на масочный режим, и решили переговорить с ним. Спустя несколько секунд мужчина вырывается и бросается наутёк. Полицейские начинают за ним погоню, однако вскоре один из них “сходит с дистанции”.

Чем дело закончилось, на видеозаписи не понять. Один из полицейских останавливается, остальные продолжают погоню, и после этого они пропадают из кадра.

В Брянской области погоня полицейских за мужчиной без маски попала на видео

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