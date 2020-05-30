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Рамзан Кадыров, лидер Чечни, в соцсети «Инстаграм» сообщил о том, что в регионе от COVID-19 смогла вылечиться столетняя женщина.

Согласно словам главы региона, он недавно беседовал с медиками, которые сообщили ему, что сейчас возраст никак не влияет на течение болезни. Это касается и хронических заболеваний, так как люди выздоравливают даже при их наличии. Он добавил, что в Урус-Мартановском районе долгожительница вылечилась от коронавируса и выписалась из медучреждения.

Чеченский лидер отметил, что местные врачи научились лечить коронавирусную инфекцию, спасая пациентов даже с наиболее тяжелыми случаями. К примеру, недавно они помогли человеку, у которого три раза останавливалось сердце, заявил Кадыров.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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