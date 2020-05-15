В управлении МВД по Еврейской автономной области сообщили о том, что в региональной столице произошла дорожная авария с участием иномарки и двух автобусов.

Согласно их словам, данный инцидент случился сегодня, 15 мая, примерно в два часа дня по местному времени на улице Шолом-Алейхема. Друг в друга врезались Toyota Carib и два общественных транспортных средства.

По предварительным данным, это дорожно-транспортное происшествие произошло из-за несоблюдения дистанции на дороге. Правоохранители отмечают, что как минимум 5 человек получили различные телесные травмы, поэтому их доставили в медучреждение.