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Исследователям из Дании удалось обнаружить новую разновидность гриба-паразита благодаря соцсети «Твиттер».

Во время пролистывания странички с разными постами в соцсети научная сотрудница обнаружила фотоснимок, сделанный ее американской коллегой. На нем демонстрировалась обычная многоножка, однако исследовательница сразу заметила небольшие пятна на ее теле. Она предположила, что речь идет о паразитах из царства грибов. Посовещавшись с другими учеными, она окончательно убедилась в своем предположении.

Специалисты решили проверить подобных многоножек, включая тех, которые были запечатлены на снимке в Интернете. В результате они идентифицировали новый вид паразитических грибов, которые атакуют насекомых. Его было решено назвать в честь социальной сети – Troglomyces twitteri.

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