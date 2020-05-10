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В управлении МЧС по Брянской области сообщили о том, что на территории Карачевского района случилась дорожная авария, унесшая жизни трех человек.

Согласно словам работников спасательной службы, этот инцидент произошел сегодня, 10 мая, примерно в четыре часа утра. На место происшествия выехали медики, сотрудники ГИБДД и пожарники. Согласно предварительной информации, в ДТП попал легковой автомобиль, водитель которого не справился с управлением.

В результате этой автокатастрофы три человека погибли, а еще трое отправлены в ближайшее медицинское учреждение. На месте инцидента сейчас работают полицейские, пытающиеся установить все обстоятельства случившегося.

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