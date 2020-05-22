Представители государственной инспекции по недвижимости сообщили о том, что 94% предприятий Москвы соблюдают установленные меры безопасности.

Согласно словам Владимира Ефимова, замглавы столицы, инспекторы проверили 764 организации, подавляющее большинство которых соблюдают меры безопасности, направленные на противодействие коронавирусу. При этом они выявили 46 нарушений, многие из которых на данный момент времени уже устранены.

Отмечается, что под мерами безопасности понимается ношение всеми работниками медицинских масок и перчаток. Они также должны регулярно пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. На рабочих местах необходимо осуществить установку защитных перегородок и экранов. Руководство должно обязательно следить за состоянием здоровья своих сотрудников.