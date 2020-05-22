читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители государственной инспекции по недвижимости сообщили о том, что 94% предприятий Москвы соблюдают установленные меры безопасности.

Согласно словам Владимира Ефимова, замглавы столицы, инспекторы проверили 764 организации, подавляющее большинство которых соблюдают меры безопасности, направленные на противодействие коронавирусу. При этом они выявили 46 нарушений, многие из которых на данный момент времени уже устранены.

Отмечается, что под мерами безопасности понимается ношение всеми работниками медицинских масок и перчаток. Они также должны регулярно пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. На рабочих местах необходимо осуществить установку защитных перегородок и экранов. Руководство должно обязательно следить за состоянием здоровья своих сотрудников.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Зарайск лидирует по севу яровых культур в Подмосковье

Сотрудники Минсельхоза Подмосковья заявили о том, гор. округ Зарайск в настоящее время… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Петербурге выполнили поручение президента по выплатам медработникам

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, в рамках недавнего совещания, проведенного совместно с прокурором… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Муниципальные образования Ленобласти премированы за высокие показатели работы

В Ленинградской области было решено поощрить муниципалитеты за демонстрацию высоких финансовых показателей.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 22 мая – пасмурно, до 8 °C | город Мытищи, 22 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский, 22 мая – ясно, до 12 °C | Южно-Сахалинск, 22 мая – пасмурно, до 10 °C | Королев, 22 мая – дождь, до 11 °C | Подольск, 22 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир, 22 мая – небольшой дождь, до 15 °C |