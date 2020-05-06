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Сотрудники Петростата сообщили о том, что за первый квартал текущего года в Сосновоборском городском округе было куплено товаров на 2 миллиарда 300 миллионов рублей.

Отмечается, что данный показатель в плане товарной массы оказался на 16,2 процента больше, чем за аналогичный отрезок времени прошлого года. Большую часть товаров реализовали частники – их удельный вес в розничном торговом обороте составил 98 процентов. Доля продовольственных товаров при этом составила 67 процентов.

По алкоголю были проведены отдельные расчеты – объем его продаж в денежном выражении составил 235 миллионов рублей, что на 24 процента больше, чем в первом квартале предыдущего года. Удельный вес спиртосодержащих напитков среди продовольственной группы товаров оказался равен 15 процентам.

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