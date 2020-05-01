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Сергей Жвачкин, глава Томской области, считает, что электронные пропуска унижают достоинство людей, поэтому пообещал не вводить их на территории региона.

Об этом глава региона заявил в своем недавнем сообщении. Он отметил, что данная мера плохо работает и на данный момент является избыточной. Пропуска с QR-кодами будут введены в области лишь в том случае, если обстановка станет по-настоящему критической. Тогда придется «закрыть все, что только можно».

Однако губернатор надеется, что до этого никогда не дойдет, рассчитывая на благоразумие местных жителей. В настоящее время в регионе зафиксировано 97 случаев инфицирования COVID-19. 24 пациента уже были выписаны из больниц.

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