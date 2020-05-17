Некоторое время назад в сообществе “Голос КБР” была опубликована фотография, на которой видно образовавшуюся толпу перед входом в Пенсионный Фонд в Нальчике.

На фото можно увидеть, что одна из женщин даже присела на стул из-за усталости от ожидания. Как отметили местные жители в комментариях, Пенсионный фонд работал весь карантин, и все выплаты были своевременно выплачены. А для того, чтобы не стоять в очереди, следовало записаться на приём заранее через портал госуслуг.

Впрочем, позднее сотрудники ПФР прокомментировали ситуацию и объяснили, что подобная толпа, которую можно увидеть на фото, образовалась из-за плохой погоды – все люди просто столпились под козырёк, чтобы укрыться от непогоды. Также отмечается, что отделение работает в специализированном режиме с 30 марта по предварительной записи.