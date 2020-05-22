Танцы матери с детьми на льдинах в Северодвинске заинтересовали полицию

Правоохранительные органы заинтересовались видеороликом, на котором мать с двумя детьми пытается танцевать на льдинах в период ледохода.

Вначале полицейские посчитали, что данный инцидент произошел в Якутии, но позднее смогли выяснить, что беспечная женщина и двое детей, запечатленные на записи, проживают в городе Северодвинск. Ролик был сделан на побережье Белого моря.

Вскоре правоохранителям удалось выйти на связь с автором видео, которым оказалась 41-летняя женщина. Она сообщила, что на ролике по льдинам перемещается ее собственный сын и подруга с ребенком. Согласно ее словам, они гуляли по берегу, когда заметили ледоход, и решили запечатлеть его.