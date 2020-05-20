Дмитрий Исхаков, супруг Полины Гагариной, опубликовал на своей страничке в соцсети «Инстаграм» необычное сообщение после известий о разводе.

На размещенном фото изображена подмигивающая старушка, улыбающаяся на камеру. В подписи к снимку мужчина написал о графине, бегущей к пруду с изменившимся лицом. Подписчики, естественно, отреагировали на данный пост с недоумением. Они рассчитывали, что Исхаков развеет слухи о разводе или хотя бы объяснит причины разрыва с Гагариной.

Впрочем, некоторые более эрудированные поклонники сразу же поняли, что фотограф решил процитировать одну из фраз Остапа Бендера из романа «Золотой теленок». Она связана с нехорошими намерениями супруги Льва Толстого, которая получила известие о скором разводе.