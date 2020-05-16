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Наталья Денисова, диетолог из РФ, посоветовала россиянам отказаться от употребления старого картофеля, так как он способен нанести серьезный ущерб организму человека.

Согласно словам специалиста в области медицины, в весенние месяцы картофельные клубни прорастают и вырабатывают гликоалколоид соланин, который токсичен для людей. Если употребить его в больших количествах, то он может привести к пищевому отравлению. Речь идет именно о значительных концентрациях этого вещества.

Чтобы не допустить отрицательных последствий для своего организма, старый картофель следует варить, то есть медики не советуют жарить или запекать его. Наибольший вред может нанести запеченная в кожуре картошка, так как соланин в основном сконцентрирован именно в ней. Денисова также порекомендовала перед готовкой замачивать картошку в воде, чтобы токсичное вещество ушло в жидкость.

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