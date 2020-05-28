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Российским терапевтом Андреем Кабычкином был опубликован список рекомендаций по восстановлению спортивной формы после соблюдения режима самоизоляции.

Согласно словам специалиста в сфере медицины, в рамках карантина у многих россиян значительно ослабели мышцы, включая те, которые поддерживают позвоночник. По этой причине браться за восстановление физической активности следует максимально аккуратно. Не стоит сразу же пытаться совершить трудовые подвиги на даче или стройплощадке, иначе можно запросто получить травму.

Медик советует начать с обычной ходьбы. В день достаточно совершать непродолжительные прогулки на расстояние до 10 километров. Затем можно постепенно браться за упражнения на укрепление мышц, например, отжимания и подтягивания.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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