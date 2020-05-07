Команда из европейских и российских биологов смогла разработать клон COVID-19, способный светиться. Искусственную копию планируется использовать в ходе исследований, направленных на борьбу с различными вирусами.

Согласно словам специалистов, им удалось спроектировать синтетическую копию коронавируса в клетках дрожжей. Для этого было решено задействовать отдельные элементы ДНК SARS-CoV-2. Ученые решили также изменить ее структуру, чтобы инфицированные болезнью клетки начинали светиться.

В рамках проведенного опыта исследователи добились возникновения генома вируса внутри хромосомы. Впоследствии он может быть применен для создания частиц вируса путем использования синтеза. Добытый вирус эксперты могут также использовать, чтобы тщательнее изучить процесс, происходящий при заражении коронавирусной инфекцией.