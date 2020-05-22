Вера Вотинцева, работница регистратуры одной из больниц Кирова, сообщила о том, что ее уволили, после того как она пожаловалась на маленькую заработанную плату.

Работница областного клинико-диагностического центра разместила свое сообщение о маленькой зарплате в социальных сетях в середине мая, прикрепив к нему изображение с расчетным листом. На нем можно увидеть, что за апрель она получила около 12,2 тысячи рублей. Женщина при этом добавила, что в регистратуру обращаются множество пациентов, включая людей, зараженных COVID-19.

Об увольнении женщина узнала 20 мая, после того как ее вызвали к главврачу. Руководители больницы предложили ей уйти по собственному желанию, а затем посидеть «два месяца тихонько» и возвратиться назад. Они также дали обещание заплатить ей 30 тысяч рублей, и сообщили, что своими действиями она подводит многих людей. Вотинцева не согласилась. Тогда ей выдали приказ об увольнении по инициативе работодателя. Вскоре женщине на карту пришла зарплата в размере двух окладов.