Компания CD Projekt RED сообщила о новом достижении, которое удалось взять серии игр “Ведьмак”.

Так, в общей сложности за всё время на всех платформах было продано 50 миллионов копий игр, входящих в серию. Отмечается, что больше половины от этого количества – 28 миллионов копий, приходится на долю игры “Ведьмак 3. Дикая охота”.

Как сообщается, первая часть игры вышла на Windows в октябре 2007 года. В 2011 году была выпущена вторая часть – “Ведьмак 2. Убийцы королей”. Третья часть увидела свет в мае 2015 года.

Выход сериала “Ведьмак” на платформе Netflix, а также выход третьей части игры на консоли Nintendo Switch подняли продажи на 554% в декабре 2019 года по сравнению с тем же периодом в 2018 году.