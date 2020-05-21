Продюсер фильмов для взрослых Эрика Ласт сняла новый фильм под названием “Секс и любовь во время карантина”.

По её словам, в фильме присутствует не только секс, но и непристойные игры, а также прогулки и разговоры. Эрика не давала актёрам строгих рекомендаций насчёт того, что именно они должны делать в кадре и, как считает, её фильм отличается от обычных порнофильмов.

В съёмках приняли участие шесть порноактёров, в том числе две гетеросексуальные пары. Кроме того, актёры рассказали о том, как проходят съёмки в условиях пандемии коронавируса.

Так, пара, известная под псевдонимом MySweetApple, рассказала, что самоизоляция не повлияла на их сексуальную жизнь, и они хорошо проводят время. Ещё один мужчина сообщил, что вынужден находиться во время карантина в одиночестве, и потому впервые снялся без партнёрши.