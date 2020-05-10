Пользователи подвергли жесткой критике Ольгу Бузову, исполнительницу и ведущую, после того как она разместила на своей странице в «Инстаграме» фотографии в образе военной.

Вчера, певица опубликовала сразу несколько снимков и видеороликов, связанных с Великой Отечественной войной. На них звезда решила перевоплотиться в военную медсестру, надев на себя форму, пилотку и медицинскую сумку. Она также прочитала стихи, в которых говорится о подвиге советских солдат.

Но перевоплощение Бузовой далеко не всем пришлись по душе. Пользователи начали критиковать исполнительницу за неестественный макияж и наличие дорогих ювелирных изделий, которая она почему-то не стала снимать перед фотосессией. Некоторые напрямую назвали фото певицы маскарадом.