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В населенном пункте Янино, расположенном в Ленинградской области, был задержан мужчина, который подозревается в убийстве 25-летней девушки.

В местных СМИ отмечают, что вчера, 24 мая, примерно в четыре часа дня полицейские приняли сообщение о том, что в одном из домов на Оранжевой улице было совершено преступление. Правоохранители выехали на место инцидента и выяснили, что в субботу в вечерние часы между 26-летним мужчиной и его сожительницей произошла ссора.

В ходе конфликта злоумышленник взял в руки веревку и задушил ею девушку. Затем с помощью строительной телеги он отвез тело на 12-й этаж жилого здания, находящегося на Голландской улице. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

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