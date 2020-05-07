Члены поискового отряда смогли найти под Таганрогом элементы бронепоезда времен Великой отечественной войны.

Отмечается, что речь идет о бронированном составе №45, относившемся к восьмому отдельному дивизиону бронепоездов и взорванному во время авиаудара, совершенного в рамках обороны Таганрога осенью 1941 года. Одну из его платформ полностью уничтожили, из-за чего дальнейшее использование бронетехники стало невозможным.

Данный состав удалось найти благодаря сведениям, рассказанным местными жителями. В ходе проведенных раскопок были найдены элементы обшивки бронепоезда и верхний кусок зенитной башни. На многих деталях виднелись дыры от осколков снарядов. Указывается, что личный состав бронетехники вместе со знаменем смог пробиться к своим.