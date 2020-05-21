На территории Тихвинского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек.

Отмечается, что данный инцидент случился вчера, 20 мая, полшестого вечера на 198-м километре трассы Лодейное Поле – Будогощь. Водитель отечественной машины ВАЗ-2105 не справился с управлением на закругленном участке дороги и вылетел в кювет, где налетел прямо на деревья.

В транспортном средстве находились двое мужчин среднего и предпенсионного возраста. Оба умерли из-за полученных травм. Представители правоохранительных органов не заметили на дорожном полотне следов торможения. К тому же мужчины не были пристегнуты, поэтому вылетели через переднее стекло. По словам местных жителей, погибли отец и сын.