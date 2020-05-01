В Перми учащимся местной школы в ходе занятия, проведенного с помощью сервиса Zoom, показали видео для взрослых. Данным происшествием заинтересовались правоохранители.

О произошедшем стало известно от матери одного из учеников, которая опубликовала в социальных сетях соответствующий пост. Она отметила, что после исчезновения связи с педагогом вначале кто-то начал материться детским голосом, а затем на экране начали показывать порнографические материалы.

Женщина добавила, что родители узнали о данном инциденте случайно от других взрослых, так как учителя им ничего не рассказали. В это дело решили вмешаться полицейские. Они позвонили матери школьника и попросили ее отправить скриншот того самого онлайн-занятия.