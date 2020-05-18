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В российской столице начались розыски пассажира, напавшего на таксиста, а затем угнавшего его транспортное средство.

Представители управления МВД по Москве сообщили о том, что данный инцидент произошел сегодня, 18 мая, примерно в полчетвертого утра на Святоозерской улице. Между таксистом и пассажиром началась словесная перепалка, которая затем переросла в драку. Напавший нанес водителю телесные повреждения, а потом выкинул его из авто и уехал.

Полицейские организовали оперативно-поисковые мероприятия, в ходе которых им удалось отыскать автомобиль. Он был брошен во дворах рядом с местом конфликта. Сейчас правоохранители пытаются найти самого пассажира.

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