Представители оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Новосибирской области сообщили о том, что в региональной столице от COVID-19 скончалась 29-летняя пациентка.

В областном Министерстве здравоохранения не сообщили, имелись ли у умершей хронические болезни. В результате общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 12 человек. Всего в области зарегистрировано 809 случаев инфицирования.

Отмечается, что на среду, 6 мая, в Новосибирской области 240 пациентов вылечились от коронавируса и покинули медицинские учреждения. Почти 1,9 тысячи местных жителей находятся под наблюдением врачей. Более 12,5 тысячи человек отбыли карантин.