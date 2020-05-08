Специалисты автомобильного ресурса Autones.ru опубликовали список подержанных машин с самым большим транспортным налогом в РФ.

По словам экспертов, немало россиян решают приобрести премиальное авто с пробегом, сталкиваясь затем с двумя проблемами: дорогим обслуживанием и очень большим налогом. Наибольшей популярностью среди данной категории транспортных средств пользуются внедорожники и кроссоверы. Например, подержанный Porsche Cayenne, выпущенный в 2007 или 2008 году, вполне можно приобрести за 650-700 тысяч рублей, однако за 385-сильную версию этого автомобиля каждый год придется платить не менее 57 тысяч рублей.

Большие траты также ждут покупателей американского внедорожника Cadillac Escalade, оснащенного мотором мощностью 409 «лошадей». Ежегодно им придется платить за него чуть больше 61 тысячи рублей. В целом список выглядит следующим образом: