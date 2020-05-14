Испанские дерматологи сообщили о том, что кожа может сигнализировать о возможном инфицировании COVID-19.

Согласно словам медиков, они проанализировали показания более трехсот больных. Оказалось, что кожа способна по-разному реагировать на коронавирус. По ней можно даже узнать тяжесть болезни. К примеру, у 19 процентов зараженных изменения на кожном покрове были похожи на обморожение. Такие симптомы указывают на легкую форму заболевания, которая проходила через 12-20 дней без какого-либо лечения.

Примерно у 9 процентов осмотренных на теле были обнаружены везикулярные высыпания, похожие на сыпь, возникающую во время ветрянки. Данный признак свойственен умеренному течению коронавирусной инфекции, сопровождавшемуся лихорадкой и кашлем. У 19 процентов больных имелись симптомы «крапивницы», то есть на коже появлялись высыпания, вызывающие шелушение и зуд.