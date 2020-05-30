В Сети были опубликованы первые фото рестайлинговой версии универсала LADA Vesta.

Согласно имеющейся информации, модель претерпела лишь обновление салона, а технических изменений не запланировано. Других подробностей о новинке в настоящее время нет.

Как сообщается, 30 мая автомобиль был замечен на тестовых испытаниях. Правда, разглядеть его практически не было возможности – модель была спрятана под плотным слоем камуфляжа. Автомобиль был замечен возле Научно-то технического центра “ВАЗа” на въезде.

На фотографиях можно увидеть лишь заднюю часть тестовых экземпляров. Отмечается, что они проходят тестирование лишь в тёмное время суток, а под утро отправляются обратно в корпус и днём больше нигде не появляются.