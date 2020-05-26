Исследователям удалось найти одно из возможных расположений Эдемского сада, который описан в Библии.

Согласномнению некоторых ученых, прообразом этого мифического райского сада, скорее всего, является мыс Пиннакл-Пойнт, находящийся у побережья Южно-Африканской Республики на Палео-Агульской равнине. В ледниковый период он представлял собой своеобразный сад.

На данный момент времени, чтобы добраться до этого мыса, необходимо погрузиться под воду, однако около 170 000 лет назад на его территории вполне могли обитать древние люди. Пещеры, расположенные в окрестностях Пиннакл-Пойнт, наверняка использовались многими видами животных.