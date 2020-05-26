Шведские медики заявили, что благодаря лечению поврежденных легочных тканей с использованием стволовых клеток можно сохранить легкие больных с коронавирусом.

Врачи отмечают, что острая реакция иммунитета, приводящая к ОРДС и лишающая легкие возможности насыщать кровь кислородом, может быть предотвращена с помощью мезенхимальных стромальных клеток. Дело в том, что они позволяют контролировать функционирование иммунной системы, не позволяя ей переходить в опасное для организма состояние.

Пока что неизвестно, когда новый способ начнут применять на практике. Ранее Денис Проценко, главный врач медучреждения в Коммунарке, сообщил, что ОРДС становится причиной смерти более 80% пациентов, имеющих диагноз «коронавирусная инфекция».