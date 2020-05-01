Российская киноактриса и исполнительница Настя Задорожная разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фотографию, на которой впервые показала своего нового возлюбленного.

Несколько месяцев назад знаменитость разместила в Сети фотоснимок, на котором она показала помолвочное кольцо с драгоценным камнем. Однако звезда не стала раскрывать информацию о своей второй половинке и даже скрыла его лицо. Но недавно Задорожная все решила показать, как выглядит ее новый избранник. В подписи к посту она поздравила возлюбленного с днем рождения.

Подписчики артистки передали привет загадочному незнакомцу и в шутку назвали его Вольдемаром. Они также поздравили певицу с обретением счастья и попросили рассказать больше информации об избраннике. Однако Задорожная не стала раскрывать даже имени своего нового мужчины.