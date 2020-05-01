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Российская киноактриса и исполнительница Настя Задорожная разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фотографию, на которой впервые показала своего нового возлюбленного.

Несколько месяцев назад знаменитость разместила в Сети фотоснимок, на котором она показала помолвочное кольцо с драгоценным камнем. Однако звезда не стала раскрывать информацию о своей второй половинке и даже скрыла его лицо. Но недавно Задорожная все решила показать, как выглядит ее новый избранник. В подписи к посту она поздравила возлюбленного с днем рождения.

Подписчики артистки передали привет загадочному незнакомцу и в шутку назвали его Вольдемаром. Они также поздравили певицу с обретением счастья и попросили рассказать больше информации об избраннике. Однако Задорожная не стала раскрывать даже имени своего нового мужчины.

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Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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